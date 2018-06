"120 jaar geleden werd melk hier bier" BROUWERIJ HAACHT VIERT ONTSTAAN MET GROOT FEEST VOOR ALLE MEDEWERKERS SVEN PONSAERTS

15 juni 2018

02u46 0 Haacht Het was gisteren dag op dag 120 jaar geleden dat er voor het eerst bier uit de brouwketels van Brouwerij Haacht stroomde. De nog steeds familiale brouwerij vierde dat met een feest voor al haar medewerkers. "Precies 120 jaar geleden maakte melk hier plaats voor bier."

Brouwerij Haacht bestond gisteren precies 120 jaar. Brouwmeester Eugène De Ro, grootvader van huidig afgevaardigd bestuurder Frédéric van der Kelen, brouwde op 14 juni 1898 zijn eerste bier van hoge gisting, en was daarmee de grondlegger van de huidige ruim 400 medewerkers tellende familiebrouwerij. "Eigenlijk is het bedrijf nog ouder. Nog voor er sprake was van Brouwerij Haacht bevond zich op deze site immers een kleine melkerij, van een Brusselaar", vertelt de 85-jarige van der Kelen, al precies 50 jaar aan het roer van de nog onafhankelijke, Belgische familiebrouwerij. "Mijn grootvader ging in 1897 bij de 'Melkerij van Haecht' aan de slag. Of hijzelf toen gezegd heeft 'Ik kan als gediplomeerd brouwmeester ook bier brouwen', dan wel of zijn werkgever het hem gevraagd heeft te doen, hebben we nooit geweten. Feit is wel dat Eugène De Ro hier dag op dag 120 jaar geleden voor het eerst 'melk in bier doet veranderen'. Vier jaar na zijn eerste brouwsel, waagt hij zich ook aan het brouwen van bieren van lage gisting. Dat wordt zo'n succes dat de 'Brouwerij en Melkerij van Haecht' in 1913 tot de absolute top van de Belgische brouwerswereld behoort - niet evident in een periode dat er 3.300 brouwerijen waren. Ik ben vandaag dan ook met een bloemetje tot aan zijn graf geweest."





Begin van een opmars

In 1929 stoppen de melkerijactiviteiten definitief, en maken ze plaats voor een uitgebreidere brouwproductie met andere biertypes: Bock, Export, Pilsen en Stout-Ale. Het is het begin van een echte opmars. Onder impuls van Frédéric van der Kelen - momenteel de oudste CEO van het land - groeide Brouwerij Haacht uit tot de derde grootste pilsbrouwer op de Belgische markt. Vandaag is het een ultramoderne brouwerij die internationaal een 400-tal werknemers telt. Ook overzees is Brouwerij Haacht actief. "Drie jaar geleden hebben we een kleine Canadese brouwerij overgenomen. Volgende week openen we in Québec ons eerste eigen café. Bedoeling is dat er in elke grote Canadese stad één komt, als proef."





Nog groter feest

Een groot deel van de werknemers vierde de heuglijke verjaardag gisteren na werktijd in de brouwerij - vanzelfsprekend met het zelfgemaakte gerstenat. "Bij onze honderdste verjaardag hebben we een week lang uitgebreid gefeest. Deze verjaardag vieren we intern, en eerder kleinschalig. Maar binnen vijf jaar is het opnieuw groot feest", zo belooft Van der Kelen.