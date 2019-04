Grote inhaalbeweging voor secundair onderwijs: 1.857 extra plaatsen Kristof Pieters en Joris Vergauwen

05 april 2019

17u51 3 Er zal de komende jaren vlijtig gebouwd worden op heel wat scholen in onze regio. De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist om meer dan 15 miljoen euro vrij te maken voor het creëren van 1.857 extra plaatsen in het secundair onderwijs. De grootste uitbreiding is er voor de Sint-Maartencampus in Beveren waar 320 leerlingen bijkomen.

De voorbije jaren werd vooral in extra plaatsen in het basisonderwijs geïnvesteerd. Nu is er door de groei van het leerlingenaantal in het secundair onderwijs een inhaalbeweging in schoolcapaciteit nodig. Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits maakte vrijdag de cijfers bekend voor het Waasland. In totaal komen hier 1.857 extra plaatsen. Het gaat om Beveren (650), Lokeren (375) en Sint-Niklaas (832). Om die extra klassen te bouwen trekt de overheid meer dan 15 miljoen euro uit. Voorwaarde is wel dat de extra capaciteit binnen een tijdspanne van drie jaar gerealiseerd wordt.

In Beveren zijn ze al volop bezig met de voorbereidingen. Schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V) zat vrijdag nog samen met de verschillende scholen en reageert blij met het nieuws. “De voorbije jaren hebben de scholen creatief omgesprongen met de beschikbare ruimte maar alle cijfers tonen aan dat er wel degelijk een capaciteitstekort dreigt. Zowel de Sint-Maarten Campus, het GTI als het KA kenden de voorbije jaren een sterke groei.” De Sint-Maarten Campus zal de grootste uitbreiding voor haar rekening nemen. Zowel in de Midden- als Bovenschool komen er telkens 170 plaatsen bij. “In de Middenschool komt er een verdieping bovenop de bestaande gebouwen en in de Bovenschool wil men de zolder verbouwen tot klassen”, legt Claus uit. “In het KA zal er op de plaats waar tot voor kort alle klascontainers stonden een nieuwbouw worden neergepoot. Het GTI tot slot heeft al vergevorderde bouwplannen. Daar zullen we wel de klascontainers moeten laten staan om de capaciteitsuitbreiding te kunnen verwezenlijken. Op langere termijn komt er boven de werkplaatsen een verdieping bij.”

Ook in Sint-Niklaas een inhaalbeweging komt er een grote inhaalbeweging voor het secundair onderwijs. Een studie voorspelde twee jaar geleden dat er tegen 2020 in totaal 10.742 jongeren in het secundair worden verwacht. Intussen hebben verscheidene secundaire scholen niet stilgezeten. Ook een taskforce van het Sint-Niklase onderwijs bereidt de inhaaloperatie al enkele jaren voor. Meer drastische maatregelen, zoals het invoeren van een online inschrijvingssysteem, is tot nu toe nog niet nodig voor het secundair in Sint-Niklaas.

Het college, het Sint-Jozef Klein-seminarie, zal de grootste uitbreiding voor haar rekening nemen. Hier komen maar liefst 312 plaatsen bij. Onze-Lieve-Vrouw Presentatie zal capaciteit bijbouwen voor 260 leerlingen en de Broederscholen Hiëronymus wil 120 plaatsen creëren. De Scholen Da Vinci tot slot zal haar capaciteit uitbreiden met 140 plaatsen.

In Lokeren is het vooral Vlot Sterrenhof dat de grootste groei voorziet met 144 plaatsen. Vlot SLC bouwt haar infrastructuur uit voor 91 plaatsen en Vlot STC voor 65 plaatsen. In het Atheneum tot slot komen er 75 plaatsen extra bij.