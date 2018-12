Groen licht voor grootschalig renovatieproject Toon Verheijen

14 december 2018

16u52 1 SCK-CEN heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de eerste fase van een grootschalig renovatieproject van de Residentiewijk en de omgevingsaanleg van de Boerentang. De werken starten in 2019. De wijk met zijn typische modernistische stijl werd gebouwd in de jaren ’50.

De Residentiewijk aan de Boeretang telt in totaal zo’n 323 wooneenheden, maar hebben door hun ouderdom aan kwaliteit en comfort ingeboet. De woningen worden vooral gebruikt door veelal buitenlanders die voor langere tijd aan de slag zijn bij SCK. De residentiewijk aan Boeretang bestaat uit een mix aan woonvormen. Het SCK-CEN is er momenteel eigenaar van 36 woningen, 11 villa’s, 96 zogenaamde dormitories (studentenkamers), 48 studio’s, één conciërgewoning en twee garageblokken. Het VITO beschikt over 52 duplexappartementen, 26 appartementen, drie villa’s en vier woningen.

“Het project waarvoor de vergunning werd verleend betreft fase 1 van de residentiewijk en omvat 201 wooneenheden, verdeeld over studio’s, appartementen, rijwoningen en villa’s”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Peter Van Rompaey. “De hele wijk zal opgewaardeerd worden door een evenwicht tussen renovatie, nieuwbouw en de omgevingsaanleg waarbij de groene omgeving maximaal wordt gerespecteerd. Na de renovatie wordt een aantal woningen gefaseerd te huur of te koop aangeboden op de private markt. De bouwfirma Cordeel Group zal ook 25 jaar instaan voor het onderhoud van de wijk.” Alle woningen zullen ook worden aangesloten op het geothermisch warmtenet. Het hele project kost zo'n 50 miljoen euro.