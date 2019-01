Wordt Suske Verhaegen ereburger? Kristof Baelus

25 januari 2019

10u46 0 Grobbendonk Gemeenteraadslid Ivan Verbeeck (sp.a) nam tijdens de gemeenteraad het voortouw om Suske Verhaegen te erkennen als ereburger van Grobbendonk. Momenteel telt de gemeente al drie ereburgers: Rik Van Looy, Herman Vanspringel en Hubert Lampo.

“Suske verdient het om ereburger van Grobbendonk gekroond te worden”, klonk het bij sp.a. “Met zijn wielermuseum geeft hij een toegevoegde waarde aan onze gemeente, ook leverde hij in het verleden zeer sterke sportprestaties.”

Suske zette Grobbendonk mee op de kaart met de oprichting van het Kempens Wielermuseum. Momenteel heeft hij hiervoor niet enkel de steun van de gemeente maar kan hij ook rekenen op de steun van de provincie Antwerpen. Onlangs is een samenwerking gestart met De Schorre in Boom waar enkele van Suskes collectiestukken zullen tentoongesteld worden.

Zeker bespreken

“Het klopt dat Suske uitzonderlijke prestaties leverde en zeer belangrijk is voor de gemeente”, klinkt het bij burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “We zullen het zeker bespreken.”

Ook Suske zou zeer blij zijn met het erebugerschap. “Ik heb er altijd gestaan voor Grobbendonk, het zou fantastisch zijn om de erkenning van ereburger te krijgen. Ik heb hier vroeger wel eens iets van opgevangen in de wandelgangen, maar nu is er een nieuw bestuur. Je weet het dan nooit hoe zij er over denken”, lacht Suske.

“Ik heb me jaren ingezet voor het Kempens Wielermuseum en ik ben gelukkig met de erkenning die het nu krijgt. Het is een groot succes op de nieuwe locatie, dankzij de steun van de gemeente en de provincie.”