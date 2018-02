Woninginbraak na 14 maanden opgehelderd 28 februari 2018

02u34 0

De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding bevestigd van een 41-jarige man en een 35-jarige vrouw uit het Nederlandse Schiedam. Het duo wordt onder meer verdacht van een woninginbraak in Grobbendonk. Die inbraak dateert al van 2016. De politie kwam hen nu op het spoor omdat bij die inbraak dezelfde auto werd opgemerkt als bij enkele recentere inbraken in het arrondissement Brugge waarvan het duo verdacht wordt. (JVN)