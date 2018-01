Vzw topanimatie terug van weggeweest 02u43 0

Vzw 'topanimatie' is terug van weggeweest. In 1992 startte Johan Van Doninck (50) de vzw op om meer cultuur naar Grobbendonk en Bouwel te brengen. Daarmee focuste hij vooral op comedy en kleinkunst. In 2010 zette hij de vzw op non-actief vanwege zijn drukke gezinsleven.





Omdat zijn passie bleef kriebelen besliste Johan om de vzw opnieuw actief te maken. Ook nu zullen ze zich weer focussen op comedy en kleinkunst. "Cultuur is mijn passie dus was het voor mij een logische stap om de draad met de vzw weer op te pikken", vertelt Johan. "Het is opnieuw de bedoeling om verschillende optredens en voorstellingen te organiseren. Ook de praatcafés worden nieuw leven in geblazen. Maar nu zullen het niet enkel bekende Vlamingen zijn die langskomen, maar ook de gewone man met een interessant verhaal."





Topanimatie werkt vanaf nu samen met andere lokale verenigingen om zo elkaar te ondersteunen. Elke avond dat de vzw een activiteit organiseert, wordt dat gekoppeld aan een lokaal goed doel dat zich sociaal engageert. "Het is mijn bedoeling om met de vzw zo veel mogelijk sociale initiatieven te steunen", zegt Johan. Op 20 januari in de parochiezaal van Bouwel vindt de eerste comedyavond plaats met Dirk Denoyelle. Tickets zijn te bestellen via info@topanimatie.be of via het nummer 0488/373958. (TJW)