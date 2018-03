Vrachtwagen met 200 varkens belandt in vangrails 27 maart 2018

Op de E313 op de grens van Pulle (Zandhoven) en Grobbendonk richting Hasselt belandde zondagnacht een vrachtwagen met 200 varkens in de vangrails nadat hij botste tegen een personenwagen die onbemand op de pechstrook stond.





Omstreeks 3.15 uur 's nachts kreeg takeldienst Struyfs uit Zandhoven een oproep om de vrachtwagen te takelen. "We kregen de oproep dat er een vrachtwagen in de vangrails was geraakt, we zijn onmiddellijk met vijf personen naar de plaats vertrokken", luidt het bij het takelbedrijf. "De vrachtwagen was 30 graden gekanteld, dus die moesten we met een kraan rechttrekken. In de vrachtwagen waren de 200 varkens naar een kant geschoven, drie ervan waren dood. Zo'n 200 varkens zijn goed voor een lading van 23 ton dus dat is wel een groot werk. We hebben hard gewerkt om de vrachtwagen op tijd van de weg te krijgen." Omstreeks 6 uur 's ochtends kon de baan opnieuw vrij gemaakt worden, net voor de spits. "We hadden het werk goed ingeschat, een minuut voor 6 uur waren we klaar." De vrachtwagen van transportbedrijf Gregg Kuypers kwam van Loenhout en heeft mogelijk in de Noorderkempen zijn lading opgehaald. De transporteur was op weg naar het slachthuis in Oevel. Van de achterkant van de personenwagen bleef niets meer over, gelukkig was de auto onbemand. Ook de chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. (MVBO)