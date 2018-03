Voetbalfans rijden inbrekers klem 15 SUPPORTERS OVERMEESTEREN 2 DIEVEN JEF VAN NOOTEN

06 maart 2018

02u42 0 Grobbendonk Een groep van vijftien voetbalsupporters heeft zondagavond drie inbrekers achtervolgd en klem gereden vlakbij de terreinen van KFC Grobbendonk. Ze konden twee inbrekers overmeesteren in afwachting van de politie. Een derde verdachte werd even later met behulp van het BIN opgepakt. "Zonder ons alerte optreden zouden de daders spoorloos zijn", zegt Raoul Van Hauwe.

Zondagnamiddag stond de voetbalderby tussen KFC Grobbendonk en Pulderbos op het programma. Ondervoorzitter Yannick Van Hauwe (24) keerde rond 19.50 uur met zijn fiets huiswaarts in de Essenweg. Hoewel er normaal niemand thuis zou zijn, zag hij toch beweging in de woning. "Hij zag meteen dat er iets niet klopte. Er bleken twee inbrekers in de woning te zijn. Eén inbreker is meteen weggevlucht via een dak", zegt vader Raoul Van Hauwe, eveneens bestuurslid van KFC Grobbendonk.





Yannick belde naar zijn vader. Hij vertelde dat hij niet naar binnen durfde omdat er nog altijd één inbreker in de woning was. Raoul Van Hauwe, een gepensioneerde politieagent, twijfelde niet en sprong meteen in zijn auto om naar huis te rijden. Veertien andere voetbalsupporters die nog in de kantine waren (zowel fans van Grobbendonk als Pulderbos) volgden zijn voorbeeld. "In totaal zijn we met vijftien personen, verdeeld over drie auto's, richting huis gereden. We wonen in vogelvlucht maar op 100 meter van het voetbalterrein, dus we wisten dat we nog veel kans hadden om op tijd te zijn", getuigt Raoul Van Hauwe.





Doodlopende straat

"Bovendien wonen we in een doodlopende straat, dus in principe konden de dieven niet weg. Voor alle zekerheid zijn we langs verschillende kanten aangereden om ze te omsingelen, zodat de inbrekers zeker niet konden ontkomen."





In de Quinten Matsyslaan merkten de voetbalsupporters een auto met Nederlandse nummerplaat op die in de tegenovergestelde van de éénrichtingstraat reed. "We zijn er achterna gegaan en hebben het voertuig klem gereden. Twee inzittenden van de auto konden we overmeesteren. De derde persoon is te voet weggevlucht", zegt Van Hauwe. "Terwijl een deel van ons de twee gepakte inbrekers in bedwang hield, zijn anderen nog achter die gevluchte inbreker gegaan, maar zonder resultaat."





Die voortvluchtige inbreker kon even later toch bij de kraag worden gevat met behulp van het buurtinformatienetwerk dat werd opgestart. "Eén persoon was onmiddellijk uit het voertuig gesprongen en vluchtte weg", zegt politiewoordvoerder.





Carport

"Even later kreeg de politie de melding van een buurtbewoner dat er een verdachte persoon in de tuin zat. De politieploegen gingen onmiddellijk ter plaatse en kon er na een zoeking een man aantreffen die zich verschool achter een voertuig in een carport.





Alles wijst erop dat het de man betrof die eerder de vlucht nam. Na een fouille trof de politie een deel van de buit aan van de inbraak in de woning."





De drie opgepakte inbrekers hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit. Het gaat om twee mannen van 25 en 27 jaar, en een vrouw van 23 jaar. De onderzoeksrechter heeft het trio aangehouden. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer. De auto waarmee ze zich verplaatsten, is in beslag genomen. Het was een huurauto. Onderzoek moet uitwijzen of ze voor nog meer inbraken in aanmerking komen.





"De inbrekers zijn geklist dankzij ons alerte optreden, anders zouden zij weg zijn geweest", besluit Raoul Van Hauwe. "Geld dat uit onze woning gestolen was, werd tijdens hun vlucht al weg gegooid door de daders. Juwelen die ze gestolen hebben, zijn nog wel spoorloos. Thuis was alles was over hoop gezet en open gebroken. Tot in de kelder toe. Ze moeten al lang binnen zijn geweest."