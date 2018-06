Vier verdachten van grijpdiefstal gearresteerd 02 juni 2018

02u52 0

Donderdagvoormiddag arresteerde politie Neteland vier verdachten, twee 18-jarigen en twee minderjarigen, van de grijpdiefstal op een 79-jarige man die donderdag rond 10 uur plaatsvond. Het slachtoffer liep ter hoogte van de parking van het Astridplein toen hij plots langs achter werd vastgegrepen. Hij voelde hoe zijn buideltasje van zijn lichaam getrokken werd en zag vervolgens een persoon weglopen in de richting van de Leopoldstraat. De politie werd onmiddellijk verwittigd en er volgde een zoekactie in de omgeving. Een opmerkzame wijkagent zag hoe vier jongemannen zich te voet begaven in de Leopoldstraat in de richting van Viersel. Aangezien enkelen aan de beschrijving van de verdachten voldeden, werden de mannen gecontroleerd en gearresteerd. De twee meerderjarigen werden op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Turnhout en aangehouden. Zij verschijnen dinsdag voor de raadkamer. De twee minderjarigen zijn ter beschikking gesteld van de jeugdrechter van hun woonplaats. De auto van één van de jongemannen die geparkeerd stond in de Leopoldstraat werd in beslag genomen. (WDH)