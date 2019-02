Verwijderen van betonblokken tegen zwaar verkeer veroorzaakt commotie in Bouwel Jurgen Geyselings

26 februari 2019

18u40 1

Sinds maandagochtend werden aan zowel de Klein Gentstraat als de Capuynestraat de betonblokken verwijderd. Deze moesten ervoor zorgen dat het zware vrachtverkeer deze omgeving zou vermijden. De blokken die voor de vernauwing van de weg in de Klein Gentstraat zorgden, werden door vele chauffeurs vermeden door simpelweg een ommetje door het naastgelegen weiland te maken. Hierdoor nam het Grobbendonkse gemeentebestuur, in samenspraak met de gemeenten Herenthout en Herentals de beslissing om de blokken weg te nemen, net zoals terzelfder tijd gebeurde met de blokken verderop in de Capuynestraat. Het bestuur besloot verscherpte controles op het sluipverkeer in de beide straten uit te voeren.

We zijn nu 2 dagen verder en in de buurt wordt er al vol onvrede gereageerd op deze beslissing. “ Autobestuurders vliegen alweer over het kruispunt en er rijden volop vrachtwagens op en af ondanks het verbodsbord voor vrachtverkeer voor meer dan 3,5 ton.” vertelt een buurtbewoner. Volgens deze buurtbewoner was er voorheen, toen de blokken er wel stonden ook verdeeldheid in de buurt over de inrichting van de straat. De ene was ervoor, de andere ertegen...

E.K. , een andere buurtbewoonster, gaat verder: “Vanaf het eerste moment was het al merkbaar dat de blokken weg waren. De straat voor mijn deur is op korte tijd al stuk gereden, benieuwd hoe dit er over enkele weken zal uitzien.” Volgens haar worden er hier politieke spelletjes gespeeld. “We wachten vol ongeduld op de constructieve oplossing die ons werd beloofd door het gemeentebestuur” gaat ze verder. “Jammer dat die oplossing er niet kwam vooraleer de blokken weggenomen werden...”

“Wanneer de blokken vermeden worden door er simpelweg rond te rijden, begrijp ik perfect dat het nut ervan weg is en dat deze dan ook verwijderd worden. Maar wat het nut ervan is om ook deze in de Capuynestraat te verwijderen is me een raadsel.” vertelt een derde buurtbewoner.

Volgens Burgemeester Marianne Verhaert stonden de blokken in de Klein Gentstraat aan de ene zijde op Herentals grondgebied en aan de andere op Grobbendonks grondgebied. “Het stadsbestuur van Herentals besliste om de blokken sowieso weg te halen, dus moest Grobbendonk wel meegaan in dit verhaal, we vroegen enkele weken uitstel en kregen die ook om onze bewoners in te lichten over de stand van zaken” zegt Burgemeester Verhaert, “We hebben hier dus een serieus probleem op te lossen dat eigenlijk geen probleem zou mogen zijn, aangezien het hier gaat om een zone waar het verboden is voor verkeer boven 3,5 ton. Er komen in samenspraak met politie Neteland extra controles in de buurt op het verkeer.” Op het verwijderen van de blokken in de Capuynestraat had de Grobbendonkse Burgemeester het volgende, begrijpelijke antwoord klaar: “We namen de blokken op het einde van de Capuynestraat weg om een eventuele overtreder die niet tussen de blokken door kan, zich niet te laten vastrijden in het midden van de woonwijk. Dit zou een enorme gevaarlijke situatie creëeren, veroorzaakt door een voertuig dat hier eigenlijk niet zou mogen passeren.” Een reden te meer om in te zetten op die beloofde extra controles!