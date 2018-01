Verwarmingsketel veroorzaakt brand op zolder 02u42 0

In de Hendrik Consciencestraat in Grobbendonk is gisteren een woningbrand uitgebroken. Normaal gezien kunnen de bewoners vandaag terugkeren naar hun huis.





De bewoonster hoorde een vreemd geluid op zolder en ging buiten even kijken. Daar zag ze dat er rook van onder de dakpannen kwam. Ze belde de brandweer. Op de zolder van de woning stond een verwarmingsketel. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgelopen, maar de verwarmingsketel heeft de vloer van de zolder in brand gezet. Een groot deel van het plafond en de vloer op de zolder hebben zware brand-, rook- en waterschade geleden. Het huis zelf heeft lichte rook- en waterschade opgelopen, waardoor het gisteren tijdelijk niet bewoonbaar was. Normaal gezien zouden de bewoners vandaag terugkeren naar hun woning. (TJW)