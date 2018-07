Verse vis uitgezet in Sasput 06 juli 2018

In de visvijver Sas, in de volksmond 'de Sas-put' genoemd, werd gisteren nieuwe vis uitgezet. Het gemeentebestuur knapte begin dit jaar de omgeving van de Sasput grondig op. "Slib werd geruimd en afgevoerd. Visplaatsen werden hersteld en er werd een pad aangelegd voor rolstoelgebruikers zodat de Sasput ook voor hen toegankelijk wordt. Met het uitzetten van verse vis zorgen we ervoor dat de Sasput opnieuw kan schitteren en voor jong en oud een plaats van ontspanning kan worden", klinkt het.





De geschiedenis van de Sasput gaat terug tot 1839. Op 4 juli 1839 werd de gekanaliseerde Kleine Nete plechtig geopend door Leopold I. Hierdoor ontstond de verbinding van Herentals met de Schelde via de Grote Nete en de Rupel. In een tweede fase werd het kanaal tussen Herentals en Bocholt (richting Luik) gegraven. In een laatste fase werd het Kempisch Kanaal in 1856 afgewerkt door een nieuwe verbinding te maken tussen de gekanaliseerde Kleine Nete in Grobbendonk en het kanaal Herentals-Bocholt. Dit gedeelte werd in 1940, na de opening van het Albertkanaal, gedempt. De Sasput is hier nog een restant van. Na het dempen van het kanaal werd de Sasput in de jaren zeventig ingericht als visvijver. (WDH/