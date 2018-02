Vermeende schutter ontkent betrokkenheid bij moord 22 februari 2018

02u35 0 Grobbendonk De 34-jarige Miquel B. uit Essen ontkent dat hij eind september 2017 Rolands Brakmanis heeft vermoord. Hij beweert die dag zelfs niet in de buurt van Grobbendonk te zijn geweest.

De Let Rolands Brakmanis (47) werd tijdens een drugsdeal doodgeschoten in een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk. De Surinamer Miquel B. uit Essen wordt samen met Surinamer Hesdie M. (40) uit Merksem verdacht van de moord. Het duo werd vorige week donderdag in de boeien geslagen door agenten van een speciaal interventieteam. De raadkamer heeft dinsdag de aanhouding van Miquel B. bevestigd, omdat er volgens de raadkamer voldoende aanwijzingen van schuld zijn.





Ook kompaan voor raadkamer

Maar Miquel B. zelf ontkent iedere betrokkenheid. Zijn auto werd weliswaar in de buurt opgemerkt door slimme camera's, maar B. beweert dat hij niet zelf bij in die auto zat.





Hij ontkent ook aan de speurders dat hij die avond in de woning is geweest waar de drugsdeal en de dodelijke schietpartij hebben plaatsgevonden. Zijn kompaan Hesdie M. verschijnt vrijdag voor de raadkamer. (JVN)