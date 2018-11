Verdachte voor moord tijdens drugsdeal blijft aangehouden JVN

06 november 2018

De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding van de 34-jarige Miquel B. uit Essen verlengd. De man is één van de verdachten voor de moord op Rolands Brakmanis (47) eind september 2017 in Grobbendonk. Het slachtoffer werd tijdens een drugsdeal doodgeschoten in een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk. De Surinamer Miquel B. uit Essen wordt samen met Surinamer Hesdie M. (40) uit Merksem verdacht van de moord. Het duo kon pas in februari van dit jaar, verscheidene maanden na de moord, worden opgepakt. Sindsdien zit Miquel B. achter de tralies. Zijn aanhouding is nu verlengd. Zijn kompaan werd eerder al onder voorwaarden vrij gelaten uit de gevangenis.