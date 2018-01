Veldrijder Daan Soete gehuldigd na derde plaats op BK 30 januari 2018

Het gemeentebestuur van Grobbendonk huldigde maandag 22 januari inwoner Daan Soete na diens derde plaats op het Belgisch kampioenschap veldrijden, dat op 14 januari plaatsvond in Koksijde. Samen met vrienden en familie werd de mooie prestatie van de Grobbendonkenaar uitgebreid gevierd. Daan Soete had die dag trouwens nog wel meer te vieren. Op diezelfde dag geraakte immers bekend dat hij in de Belgische selectie zit voor het Wereldkampioenschap veldrijden in Valkenburg in februari.





(WDH)