Twintigers vallen buitenwipper ‘t Hazepad aan met barkrukken Jef Van Nooten

25 maart 2019

11u25 0 Grobbendonk Een vechtpartij in club ’t Hazepad langs de Herentalsesteenweg in Grobbendonk kreeg maandag een staartje voor de correctionele rechtbank in Turnhout. De 24-jarige Kevin D. uit Zandhoven zou de uitbater en een buitenwipper te lijf zijn gegaan met een barkruk.

Het incident deed zich voor op 17 december 2016. Kevin D. was die avond samen met enkele vrienden op stap in ’t Hazepad. “Ze maakten het te bont. De eigenaar en de buitenwipper probeerden hen daarom buiten te krijgen. Ze gingen de eigenaar en de buitenwipper te lijf met barkrukken”, vertelt openbare aanklager Wim Smets.

Minnelijke schikking niet betaald

Omdat ze allemaal een blanco strafblad hadden, stelde het openbaar ministerie een minnelijke schikking aan voor de slagen en verwondingen. Twee van de drie vrienden gingen daar op in. Kevin D. betaalde de minnelijke schikking niet en verscheen maandag voor de rechtbank. Hij riskeert nu naast een boete ook een celstraf van een maand of een werkstraf. “Ik was naar het toilet geweest. Toen ik terug kwam, was het al uit de hand gelopen. Mijn kameraad lag op de grond. Ik heb een barkruk genomen, maar heb naar niemand uitgehaald.”

Vonnis op 29 april.