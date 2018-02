Twee nieuwe arrestaties in liquidatie 19 februari 2018

De speurders van de FGP in Turnhout hebben twee nieuwe verdachten kunnen oppakken in verband met de dodelijke schietpartij eind september vorig jaar in een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk. De 47-jarige Let Rolands Brakmanis, zonder gekende woonplaats, werd er in de woning neergeschoten door 'drie mannen in het zwart met veel gouden juwelen'. Het slachtoffer werd afgemaakt met drie schoten. Enkele weken geleden belandde bewoner Robert D.K. en twee bezoekers al in de cel. Maar omdat er door een andere getuige sprake was van drie mannen 'van Surinaamse afkomst en met veel goud', vermoedden de speurders dat de daadwerkelijke schutter inderdaad een donkergetinte man moest zijn. Na intensief speurwerk konden de speurders enkele dagen geleden de 34-jarige Miquel B. uit Essen en een kompaan oppakken. Miquel B. is van Surinaamse afkomst. De twee verschenen dinsdag voor de raadkamer. Miquel B. is de vermoedelijke schutter. De schietpartij zou draaien rond een uit de hand gelopen drugsdeal.