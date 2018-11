Twee miljoen verzonden kledingstukken door Black Friday-gekte bij Bleckmann Kristof Baelus

23 november 2018

14u49 0 Grobbendonk Tijdens Black Friday alleen al zullen bij Bleckmann in Grobbendonk 170.000 kledingstukken naar klanten vertrekken. Dat zijn er maar liefst 118 per minuut, een ganse dag door. De hype rond Black Friday zal bij Beckmann zo’n 12 dagen aanhouden.

Bleckmann werkt al geruime tijd samen met enkele grote namen in de fashionindustrie zoals JBC, Superdry, Vilebrequin. Sinds augustuus werkt de firma ook samen met Gymshark, een brits topmerk voor fitnesskledij. Op maandagavond is het merk met de Black Friday-campagne gestart, in 3 uur tijd waren er bijna 800.000 stuks verkocht? Wereldwijd gaat het op 1,2 miljoen stuks voor 322.000 klanten.

Om al deze bestellingen te kunnen verwerken zet Bleckmann meer dan 1000 mensen in op hun site in Grobbendonk. “We moeten echt flexibel zijn om al die mensen op te trommelen en vlot aan het werk te krijgen. We hebben met regelmaat piekperiodes maar dit is wel heel extreem”, zegt Tom Leunckens van Bleckmann.