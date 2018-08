Twee inspecteurs werkonbekwaam 16 augustus 2018

Twee inspecteurs van de politiezone Neteland zijn woensdagmorgen gewond geraakt bij een banaal incident. De patrouilleploeg werd opgeroepen voor een verkeersongeval met stoffelijke schade in de Leopoldstraat in Grobbendonk. Bij aankomst van de inspecteurs gaat een van de partijen plots volledig door het lint. De 28-jarige man uit Vorselaar verloor volledig de controle over zichzelf en gedroeg zich heel weerspannig. Een van de inspecteurs werd in zijn vinger gebeten. Een andere agent liep een hoofdwonde op. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn vijf dagen werkonbekwaam. De woesteling werd opgepakt en mocht zijn roes uitslapen in de cel. Hij bleek gedronken te hebben. (VTT)