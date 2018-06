Tussenpersoon dodelijke drugsdeal voorwaardelijk vrij 20 juni 2018

De raadkamer in Turnhout heeft de 57-jarige Robert B. uit Antwerpen onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis. De man zat sinds enkele maanden in de cel voor zijn betrokkenheid bij de drugsdeal die eind september een dodelijke afloop kende. De Let Rolands Brakmanis werd doodgeschoten door Surinamers. Robert B. wordt beschouwd als een tussenpersoon. B. moet zich laten behandelen voor zijn drugsprobleem. (JVN)