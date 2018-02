Trio ontkent moord tijdens drugdeal OPGEPAKTE VERDACHTEN WIJZEN NAAR SURINAAMS DRIETAL JEF VAN NOOTEN

10 februari 2018

02u42 0 Grobbendonk De politie heeft drie verdachten opgepakt in verband met de uit de hand gelopen drugdeal van eind september in een huis aan de Oude Steenweg. De Let Rolands Brakmanis (47) is toen doodgeschoten. Zowel de bewoner als twee van zijn vrienden zitten in de nor. "Zij waren aanwezig, maar hebben niet de trekker overgehaald", zeggen hun advocaten.

Een 47-jarige Let die al vele jaren in de Kempen woonde, is in de nacht van 29 op 30 september vorig jaar doodgeschoten in een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk. Hij was er samen met enkele andere mannen op bezoek bij bewoner Robert D.K. Rond middernacht belden drie Surinaamse mannen aan bij het huis. Even later zou één van de Surinamers drie kogels afgevuurd hebben op Rolands Brakmanis (47). Het slachtoffer overleed ter plaatse.





Uit bed gehaald

Ruim vier maanden na de moord zijn drie verdachten opgepakt. Het gaat om bewoner Robert D.K. (48) uit Grobbendonk, en zijn vrienden Quinten D.W. (21) uit Grobbendonk en Robert B. (57) uit Antwerpen. De drie mannen zijn afgelopen maandag ingerekend. Speciale interventieteams vielen klokslag 6 uur de woningen van de drie verdachten binnen om hen uit hun bed te lichten. De manschappen zijn de huizen binnengedrongen en hebben de slaapkamerdeuren opengestampt.





Drie gevangenissen

De onderzoeksrechter heeft de drie verdachten aangehouden. Ze zijn elk in een andere gevangenis opgesloten, zodat ze zeker geen contact met elkaar kunnen hebben.





Coke en cannabis

Volgens het onderzoek zijn de dodelijke schoten eind september gelost tijdens een uit de hand gelopen drugtransactie. Robert B. zou de drugdeal hebben geregeld. Rolands Brakmanis zou een grote hoeveelheid coke en cannabis verkopen aan enkele Surinamers. De deal vond plaats in de woning van Robert D.K. De transactie kende evenwel een abrupte afloop toen Rolands Brakmanis met drie kogels werd geveld.





Hoewel Robert D.K, Quinten D.W. en Robert B. beweren dat ze 'aan de kant van het slachtoffer stonden', zijn ze voorlopig niet alleen aangehouden voor drughandel, maar ook voor betrokkenheid bij de moord. De raadkamer heeft wellicht beslist Robert B. in de cel te houden. Zijn advocate wilde geen commentaar kwijt.





Alleen contact gelegd





Ook Robert D.K. en Quinten D.W. blijven voorlopig achter de tralies. Hun advocaten vroegen uitstel. Zij verschijnen volgende week opnieuw voor de raadkamer. "Ik heb meer tijd nodig om het dossier in te kijken. Wellicht volgen er ook nog enkele confrontaties", zei meester Andy Boermans, advocaat van bewoner Robert D.K. Over de inhoud van het dossier wilde meester Boermans niks kwijt. "Ik kan alleen zeggen dat de personen die nu vast zitten alleszins niet de personen zijn die de trekker over hebben gehaald. Zij zijn eerder de personen die contacten hebben gelegd om de drugdeal tot stand te brengen."





Gevlucht

Quinten D.W., die bij het gerecht gekend is voor drughandel, heeft aan de speurders nog geen zinnige uitleg kunnen geven waarom hij die avond aanwezig was bij de deal. Hij kende naar eigen zeggen alleen bewoner Robert D.K. Het slachtoffer en de Surinamers had hij nooit eerder gezien. "Mijn cliënt heeft met de moord niks te maken. Hij zat in de woonkamer, terwijl de moord in de kamer ernaast, in de keuken, is gebeurd", zegt meester Bob Boogaers. "Nadat de daders gevlucht waren, is hij weggelopen." Robert D.K. en zijn vrouw, die zich op de bovenverdieping bevond, waarschuwden de hulpdiensten.





De speurders hadden lange tijd geen weet van de aanwezigheid van Quinten D.W. en Robert B. in de woning. Via afgeluisterde telefoongesprekken in de periode na de moord konden beiden toch geïdentificeerd worden, met de arrestaties van afgelopen maandag tot gevolg. De Surinaamse schutter en zijn kompanen zijn nog niet gevat.