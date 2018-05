Tot 30 maanden cel voor inbrekers die auto vergeten 11 mei 2018

02u48 0

De 42-jarige Ringo M. en zijn 35-jarige partner Marijana M. uit het Nederlandse Schiedam zijn tot respectievelijk 30 maanden en 20 maanden veroordeeld voor enkele woninginbraken. Eén van die inbraken pleegden ze op 17 december 2016 in Grobbendonk. Ze probeerden er de kluis uit een woning te stelen, maar werden opgemerkt door buren. Ze vluchtten weg, maar vergaten hun huurauto mee te nemen. In de auto lag inbrekersmateriaal met het DNA van Ringo en een sjaaltje met het DNA van Marijana. Via zijn DNA kon Ringo ook gelinkt worden aan een inbraak in Knokke op 8 november 2016. Daar liet hij een bloedspoor op een raam achter. (JVN)