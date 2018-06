Tot 24 maanden cel voor extreme vechtpartij in De Lindekens 05 juni 2018

03u02 0 Grobbendonk Een 51-jarige vader en zijn 23-jarige zoon uit Grobbendonk hebben effectieve gevangenisstraffen tot 24 maanden gekregen voor extreem geweld in café De Lindekens op 27 september 2015.

De vader kreeg het die dag in café De Lindekens aan de stok met een andere klant. Even later keerde hij terug met zijn 23-jarige zoon. Ze waren gewapend met een machete en een honkbalknuppel waarmee ze de andere caféklanten aanvielen. Ze gooiden ook met glazen flesjes en barkrukken naar de klanten. Zeven caféklanten én de kroegbaas raakten gewond. Naast de lichamelijke schade waren er ook grote materiële gevolgen. De inboedel van het café raakte vernield. Vader Abdelkader L.M. krijgt 24 maanden cel, zijn zoon Benny L.M. vliegt 18 maanden achter de tralies. Allebei moeten ze ook een boete van 600 euro betalen. Aan hun slachtoffers moeten vader en zoon in totaal 50.000 euro betalen.





"Echtgenote/moeder aangevallen"

Vader en zoon beweerden dat de situatie escaleerde nadat hun echtgenote/moeder tegen de grond werd geduwd. Hun advocaat pleitte daarom uitlokking en onweerstaanbare drang, maar die piste volgt de rechtbank niet. (VTT/JVN)