Supermarkt Alvo Driesen in Bouwel (Grobbendonk) overgenomen door Colruyt group Jurgen Geyselings

27 maart 2019

Sinds jaar en dag kunnen de inwoners van Bouwel en omliggende gemeenten voor hun boodschappen terecht in hun vertrouwde Alvo Driesen Supermarkt. Tot voor kort was de supermarkt gehuisvest aan het kruispunt van de Lindekens. Een klein jaar geleden verhuisde de supermarkt een hondertal meter verder naar een splinternieuw gebouw aan de overkant van de Nijlensesteenweg in Bouwel, deelgemeente van Grobbendonk.

Wie vandaag langs de winkel passeert met de wagen of fiets merkt op dat de lichtreclame van de winkel volgende boodschap weergeeft: ‘deze Alvo wordt Colruyt’. Op 31 maart gaan de deuren van de Alvo Driesen Supermarkt voorgoed dicht. Colruyt Group neemt vanaf dan de touwtjes in handen en zal op woensdag 24 april de huidige winkel heropenen als een CoMarkt. Een CoMarkt is een Colruytwinkel zonder koelafdeling, hiervoor is in de huidige winkel te weinig plaats. Al de huidige personeelsleden van Alvo Driesen krijgen hun plekje bij de nieuwe CoMarkt, aangevuld met een 5 tal Colruyt-medewerkers.

Via de facebookpagina van de huidige Alvo Driesen Supermarkt bedanken de eigenaars hun clienteel: “Beste klanten, wij zijn nog open tot 31 maart. Daarna geven we de fakkel door aan Colruyt. We willen jullie bedanken voor het jarenlange vertrouwen”, staat er te lezen.