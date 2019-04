Sporthelden uit de Kempen worden in de kijker gezet in GC Volle Vaart te Grobbendonk Jurgen Geyselings

11 april 2019

15u56 1 Grobbendonk In GemeenschapsCentrum De Volle Vaart kan men komend weekend de sfeer van het oude sportleven in Grobbendonk, Bouwel en de rest van de kempen komen opsnuiven. Kempens Karakter zakt met een hele reeks trofeeën, aandenkens, foto’s, outfits en nog veel meer af naar Grobbendonk.

De expo ‘Erfgoedkampioenen-Kampioenenerfgoed’ trekt de hele Kempense regio rond. De tentoonstelling bestaat uit een vast gedeelte dat mee rondreist naar iedere plek waar de expo plaatsheeft. Niet enkel de voordehandliggende sporten komen aan bod, meerdere takken van de sportwereld worden rijkelijk geïllustreerd gedurende de tentoonstelling. Sporten zoals boksen, judo, tennis, volleybal en nog veel meer zullen in de kijker komen. In Grobbendonk wordt dit vaste rondtrekkende gedeelte aangevuld met spullen van de plaatselijke sportvedetten, zoals daar zijn Herman Van Springel, Suske Verhaegen, Carl Engelen, Patrick Nys en nog vele anderen. Mooie attributen uit het Grobbendonkse Wielermuseum van Suske Verhaegen illustreren op de expo het rijke Kempense wielerleven.

Op zaterdagnamiddag vinden er diverse interviews plaats met de plaatselijke vedetten. Ook de interviewer zelf is een Grobbendonkse sportverslaggever. Niemand minder dan de immer enthousiaste spreker Jos Willems zal de micro in de hand nemen gedurende de interviews. Op zondag kunnen de bezoekers die komen genieten van de tentoonstelling hun geluk niet op. In een heus sportcafé in de Volle Vaart te Grobbendonk zal gedurende de expo de wielerklassieker Parijs-Roubaix geen minuut gemist hoeven te worden. Er worden livebeelden getoond vanuit de helleklassieker op groot scherm.

De expo vindt plaats van vrijdagavond tot zondagavond. De deuren zijn op vrijdag open van 19u tot 22u en op zaterdag en zondag telkens van 13u tot 17u. De inkom is gedurende het ganse weekend volledig gratis.