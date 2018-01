Spooroverweg urenlang afgesloten na defect 31 januari 2018

Door een technisch defect aan de slagbomen is de spooroverweg in Bouwel, aan de Herenthoutsesteenweg, gisterenochtend urenlang dicht gebleven. Omstreeks 5.30 uur gingen de slagbomen omlaag, maar daarna kwamen ze maar gedeeltelijk omhoog waardoor er geen auto's meer konden passeren. Pas om iets na 10 uur konden technici het probleem oplossen. Het defect zorgde voor veel verkeershinder, zeker omdat de Herenthoutsesteenweg een omleidingsweg is door de werken aan de Herentalsesteenweg. Ook de treinen hadden te kampen met vertragingen van een half uur. (WDH)