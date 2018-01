Snelweg 4 uur dicht na dodelijke crash ENORM FILELEED ONDANKS INZET VAN SPECIAAL TEAM JEF VAN NOOTEN

De E313 was zaterdagochtend nog maar eens het decor voor een dodelijk verkeersongeval. Een 52-jarige vrouw kwam er om het leven nadat een lichte vrachtauto inreed op een

voorligger. De snelweg was maar liefst 4 uur afgesloten voor het verkeer. "We hebben nochtans een speciaal team ingezet.





Anders had het nog langer geduurd", klinkt het bij de politie.





Het ongeval gebeurde zaterdagochtend rond 4.20 uur. Een kleine gezinswagen was vanuit Antwerpen richting Hasselt aan het rijden. Ter hoogte van Grobbendonk werd de auto plots langs achter aangereden door een lichte vrachtauto die normaal 'uitzonderlijk vervoer' begeleidt.





Peter Vanderveken Deze bestelwagen reed in op de personenwagen.

Enorme klap

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Reed de gezinswagen veel te traag over de snelweg? Of reed de bestuurder van de lichte vrachtauto te snel? Vast staat wel dat de klap enorm was. Het achterste deel van de gezinswagen werd tot schroot herleid. Het duurde bijna tweehonderd meter voordat de voertuigen tot stilstand kwamen. Het wegdek lag bezaaid met brokstukken. En de tol van het ongeval was zwaar. "In de aangereden wagen zaten vier personen. Twee van hen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere inzittenden waren slechts lichtgewond. Helaas is één van de twee zwaargewonden in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen", klinkt het bij de federale wegpolitie. Het dodelijke slachtoffer is en vrouw van 52 jaar. Zij zat als passagier in de aangereden auto.





Op weg naar Oostenrijk

Nadat de slachtoffers waren bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht, wilde de brandweer zo snel mogelijk de pechstrook vrij maken zodat het verkeer kon passeren.





Maar de brandweermannen kregen daar geen toestemming voor van de politie. Eerst moest een verkeersdeskundige van het parket ter plaatse komen om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De snelweg bleef daardoor urenlang afgesloten voor het verkeer. Het aankomende verkeer werd één afrit eerder van de weg gehaald, maar wie daar al voorbij was, zat urenlang vast.





Dronefoto's

"We zijn op weg naar Oostenrijk, maar staan al drie uur volledig stil", getuigt Eddy Geerts (59) uit Kapellen. "Ik heb in mijn leven al 4 miljoen kilometer gereden. Maar dit heb ik nog nooit mee gemaakt. Ik heb alle begrip dat de politie vaststellingen moet doen. Maar er moet toch een manier zijn om dit sneller af te handelen. Wij rijden met een elektrische auto. Die verwarmt alleen tijdens het rijden. We hebben dus de grootste moeite om onszelf warm te houden."





Een eindje verderop in de file stond ook Frank De Koning. Ook hij was met zijn gezin - zeven mensen in totaal - op weg naar Oostenrijk. "Je kan moeilijk drie uur lang de motor laten draaien. We hebben daarom een beetje rond gelopen om het warm te krijgen. Het is onbegrijpelijk dat dit zo lang moet duren."





Bij de mensen in de file was er dus maar weinig begrip voor dat de snelweg 4 uur lang afgesloten bleef. Toch hebben de hulp- en politiediensten naar eigen zeggen zo snel mogelijk gewerkt. "We hebben de snelweg in eerste instantie afgesloten zodat de hulpdiensten snel en veilig hun werk konden verrichten. Daarna moesten nog de nodige vaststellingen gebeuren", vertelt een woordvoerder van de federale wegpolitie. "We hebben een gespecialiseerd team voor zogenoemde fotogrammetrie uit Antwerpen laten komen. Dat team maakt vanuit de lucht - via een drone of een hoge paal - foto's van de omgeving. Zo kan een plannetje van het ongeval worden gemaakt, zonder dat er afgestapt moet worden met het 'wieltje' dat mensen wel eens zien. Zonder de tussenkomst van dat speciale team zou de snelweg nog veel langer afgesloten zijn geweest."