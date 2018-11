Scouts ‘De Bosvogels’ ruimt natuurgebieden op Kristof Baelus

28 november 2018

13u41 0 Grobbendonk De scouts van Grobbendonk hebben de natuurgebieden van Natuurpunt in Grobbendonk opgeruimd.

Zo hebben ze twee dagen gewerkt aan het afbreken van een voormalig illegaal weekendverblijf allemaal om het bos daar te herstellen. Ook meters verroeste prikkeldraad werd verwijderd. Deze prikkeldraad had al enkele dierlijke slachtoffers gemaakt. Ze hebben ook plaats gemaakt voor streekeigen planten door exoten te verwijderen.

“De leden waren zeer enthousiast over hun prestaties en zouden dit zeker nog eens doen. De natuur in Grobbendonk is dus in goede handen’” klinkt het bij De Bosvogels.