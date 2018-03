Schepen en OCMW-voorzitter stappen uit partij 'DeBurgers' 24 maart 2018

02u37 0 Grobbendonk Schepen Gert Fransen en OCMW-voorzitter Anne Appeltans-Janssen hebben beslist om uit de nieuwe politieke beweging 'deBurgers van Grobbendonk en Bouwel' te stappen. Ze kunnen zich niet meer vinden in de stijl en de manier waarop er in de beweging aan politiek wordt gedaan.

Anderhalf jaar geleden richtten Anne en Gert samen met de andere initiatiefnemer Peter Vos de partij 'deBurgers van Grobbendonk en Bouwel op'. "Wij stonden en staan nog altijd achter het concept dat aan de basis lag van de oprichting, namelijk teruggaan naar een zuivere vorm van democratie waar alle burgers mee vorm en richting kunnen geven aan het gemeentelijk beleid. Het blijft de absolute toekomst", zegt OCMW-voorzitter Anne Appeltans-Janssen. "We kunnen ons niet meer vinden in de manier waarop een persoon heel dominant aan politiek wil doen en conflicten opzoekt met het schepencollege en de gemeenteraad. We zouden moeten roepen en tieren en daar zijn we niet voor te vinden, daarom distantiëren we ons van de partij." Volgens Gert en Anne was het nooit de bedoeling om interne oppositie te voeren en de huidige coalitie onder druk te zetten. "We willen nu nog wel ons mandaat verder uitoefenen en positief en constructief meewerken in de gemeente. We staan nog altijd achter het concept dat de politiek door de burgers moet gemaakt worden door middel van een burgerraad." Hun politieke ambitie is nog aanwezig, maar ze zullen niet meer in de lijst van de partij voorkomen. (MVBO)