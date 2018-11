Samenwerking Bleckmann en Gymshark goed voor 125 extra jobs

Kristof Baelus

07 november 2018

18u16 2

Het hippe Britse fitnesskledingmerk Gymshark gaat in zee met Bleckmann uit Grobbendonk. De samenwerking zal 125 extra jobs opleveren bij Bleckmann. In piekperiodes komen er nog eens tot 400 jobs bijkomen. Gymshark is één van de snelstgroeiende bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Bleckmann werk al een hele tijd samen met enkele grote namen zoals onder andere JBC, Superdry en Vilebrequin. Als je online kledij koopt bij één van deze merken zal Bleckmann ze bij jouw thuis leveren. Sinds augustus heeft Bleckmann een contract afgesloten met de grote Britse firma Gymshark. Dit is een zeer bekend fitnessmerk, opgericht in 2012, en staat garant voor modieuze en kwaliteitsvolle sportkledij. “We kiezen voor Grobbendonk omdat we van hieruit heel Europa kunnen bedienen, Bleckmann is ook enorm flexibel. Het is fantastisch wat deze mensen klaarspelen.” Zegt Ban Francis, oprichter van Gymshark.

700 werknemers

De samenwerking heet een grote impact op het bedrijf, de vestiging in Grobbendonk zal voor Gymshark maar liefst 6 miljoen stuks leveren dit jaar. Voor 2019 zal dat oplopen tot 11 miljoen. Deze stijging is te danken aan een combinatie van een goed product, slim gebruik van sociale media en een groeiende fitnesscommunity.

Deze nieuwe deal wil zeggen dat Bleckmann 125 extra werknemers moet aanwerven, in de piekperiodes komen hier nog eens bijna 400 extra jobs bij. In totaal werken er nu 600 personen bij de firma en beschikken ze over meer dan 100.000 vierkante meter stockageruimte.