Rode Kruis reikt diploma's uit 07 juni 2018

02u28 0

Vorselaar en Grobbendonk hebben samen een Rode Kruisafdeling op hun grondgebied. Elk jaar moedigen ze mensen aan om opleidingen te volgen en houden ze een diploma-uitreiking voor die cursisten. Dit voorjaar volgden 64 mensen een cursus. "Ook als gemeenten doen we inspanningen", zegt burgemeester Lieven Janssen van Vorselaar. "Meer dan tien procent van de medewerkers van gemeente en ocmw volgen ook een cursus waardoor ze kunnen inspringen bij noodsituaties. Dat maakt ook dat Vorselaar en Grobbendonk officieel een hartveilige gemeente zijn en dat label toegekend kregen. De gemeenten plaatsen overal ook extra AED's. Alleen in Vorselaar zijn er al 5 toestellen in het centrum."





(VTT)