Rock@Grobbendonk zoekt bands voor free podium Kristof Baelus

15 februari 2019

11u56 0 Grobbendonk Op zaterdag 16 maart vindt de vierde editie van Rock@Grobbendonk plaats in gemeenschapscentrum De Volle Vaart. De organisatie is nog steeds op zoek naar bands die het free podium willen betreden.

Lokaal talent kan zich aanmelden tot en met woensdag zes maart bij de dienst vrije tijd via 014/50.70.07 of via email naar vrijetijd@grobbendonk.be. Het free podium is in de namiddag vrij toegankelijk. Tickets voor het avondprogramma kosten 10 euro in voorverkoop via de website van gemeente Grobbendonk.