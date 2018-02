Rock@Grobbendonk met Roland Van Campenhout 23 februari 2018

02u50 0

In GC De Volle Vaart vindt komende zaterdag (24 februari) de derde editie van Rock@Grobbendonk plaats, een muziekfestival met verschillende artiesten. Om 14 uur kan iedereen gratis zijn stem komen smeren of zijn talent tonen op het Free Podium. Om 20 uur komt M.A.F. de boel op gang trekken met daarna de Tuxedo Swamp Blues Band om 21.45 uur. Om het festival af te sluiten treedt op 23.30 uur Roland Van Campenhout met zijn band aan. De tickets kosten 10 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Tickets verkrijgbaar via www.grobbendonk.be of op de dienst Vrije Tijd. (MVBO)