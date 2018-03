Rechter geeft junkie kans om af te kicken 15 maart 2018

De hardleerse junkie C.V. krijgt een celstraf van 37 maanden omdat hij in het centrum van Pulle drie toevallige voorbijgangers heeft aangevallen. C.V. heeft een drugs-en drankverslaving om u tegen te zeggen. De rechtbank geeft die straf met uitstel zodat C.V. zich volop kan toeleggen op zijn afkickkuur.





De 24-jarige C.V. uit Grobbendonk komt goed weg op de rechtbank. Dat heeft hij te danken aan zijn raadsman Eric Boon die de rechter wist te overtuigen om C.V. alle kansen te geven om af te kicken van zijn verslavingsproblemen. "Het is bijna niet te geloven dat mijn cliënt nog leeft als je ziet hoeveel drugs hij dagelijks neemt", zei advocaat Boon op het proces.





Op 10 april 2016 was C.V. verhaal gaan halen bij enkele vrienden in het centrum van Pulle. Hij had de inboedel van het appartement kort en klein geslagen en had ook klappen uitgedeeld. Daarna was hij naar buiten gelopen en tegen een bejaard koppel opgebotst. De vrouw werd tegen de grond geslagen. Haar man kon samen met de schoonzoon uiteindelijk C.V. overmeesteren en aan de politie uitleveren.





De rechtbank legt C.V. nu 37 maanden celstraf, met uitstel, op. Hij krijgt strenge voorwaarden om af te kicken. Leeft hij die niet aan, dan vliegt hij terug in de gevangenis. Hij moet het bejaarde koppel ook een schadevergoeding van 5.000 euro betalen. (PLA)