Politie legt illegale fuif in leeg bedrijfspand stil

De politie Neteland heeft gisterenmiddag een illegale fuif stil gelegd in een leegstaand bedrijfsgebouw aan de Industrieweg in Grobbendonk.





Enkele honderden mensen hadden verzameld in een leegstaand gebouw van No-Leak aan de Industrieweg in Grobbendonk. De tientallen auto's die in de Industrieweg stonden, hadden onder meer Duitse, Franse en Nederlandse nummerplaten. Na klachten vanuit de buurt over verkeersoverlast, is de politie kort voor 15 uur het bedrijfsgebouw binnen gevallen om de fuif stil te leggen. "Het was een illegale fuif. Enkele honderden mensen waren er feest aan het vieren. Zij hadden vooraf afgesproken via internet om naar Grobbendonk te komen. Ze hadden zelf alles bij, zoals een muziekinstallatie, een stroomgroep en drank", klinkt het bij de politie.





De illegale fuif werd stop gezet op bevel van de politie. De aanwezigen hebben zich daar niet tegen verzet. Ze hebben alles opgeruimd en zijn vertrokken. (JVN)