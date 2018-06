Oud-gemeentehuis wordt exporuimte 07 juni 2018

02u36 0 Grobbendonk Na jaren leegstand wordt het oude gemeentehuis van Bouwel verkocht aan Dirk Neefs en Isabelle Scheltjens, een kunstenaarskoppel uit Grobbendonk. Zij gaan er een expositieruimte voor hun glaskunst van maken.

Het oude gemeentehuis staat al jaren leeg. Volgens burgemeester Eric Van Meensel (N-VA) is nu de ideale oplossing uit de bus gekomen. De keuze is gevallen op Dirk Neefs en Isabelle Scheltjens, een kunstenaarskoppel uit Grobbendonk. Scheltjens maakt portretten in glas die nu internationaal verkocht worden, de expertise van Neefs ligt dan weer in onder andere fraai versierde glasramen. "De verkoopsakte is nog niet getekend, maar er is door het bestuur toegezegd om de verkoop af te ronden", vertelt Van Meensel. "Ze beantwoorden perfect aan onze voorwaarden. De structuur buiten blijft behouden en binnenin wordt alles gerestaureerd. Op het gelijkvloers komt er een expositieruimte voor hun glaskunst, in de vroegere bergruimte hun atelier. Ook de tuin wordt helemaal heraangelegd."





De gemeente krijgt voor het pand 367.000 euro. "Dat ligt ruim boven onze schattingsprijs van 320.000 euro. Er kwam nog een hoger bod binnen, maar die persoon wilde daar flats zetten. Dat zagen we niet zitten. Van Dirk en Isabelle mogen we het pand zelfs af en toe nog gebruiken, bijvoorbeeld tijdens de Week van de Amateurkunsten." (WDH)