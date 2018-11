Op- en afrit E313 richting Hasselt afgesloten Kristof Baelus

13 november 2018

Het AWV start met de heraanleg van de Liersebaan, de werken gaan van start op maandag 19 november. In de eerste fase wordt de rijweg richting Massenhoven aangepakt tussen de Kanaalstraat en de brug over de E313.

Het kruispunt van de Liersebaan met de oprit richting Hasselt en de afrit komende van Antwerpen is hierbij inbegrepen. Daarom is het noodzakelijk om deze op- en afrit tijdelijk af te sluiten, tot eind januari 2019. Het verkeer richting Hasselt volgt de calamiteitenroute F via Nijlen en Grobbendonk naar de oprit 20 Herentals-West. Het verkeer dat vanuit Antwerpen komt, neemt in Ranst de E34 en kan via afrit 20 Zoersel naar Massenhoven rijden. Het doorgaand verkeer op de Liersebaan kan tijdens deze werken steeds over 2 versmalde rijstroken.