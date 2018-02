Ook tweede verdachte drugsmoord blijft in cel 24 februari 2018

02u31 0 Grobbendonk Met de 40-jarige Hesdie M. uit Merksem verscheen vrijdag de tweede moordverdachte voor de moord op Rolands Brakmanis (47) voor de raadkamer in Turnhout. De raadkamer besliste om ook de aanhouding van deze Surinamer te bevestigen.

Eerder deze week werd ook de aanhouding van Miquel B. (34), de andere moordverdachte in het dossier, al bevestigd. Volgens het onderzoek trokken Hesdie M. en Miquel B. op 29 september 2017 voor een drugsdeal naar een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk. Daar werd het vuur geopend op Rolands Brakmanis. De Let overleed aan zijn verwondingen. Hesdie M. uit Merksem ontkent in alle toonaarden dat hij iets met de drugsmoord te maken heeft. "Mijn cliënt was verrast door zijn arrestatie. Hij ontkent absoluut iedere betrokkenheid", zegt meester Tim Smet. " We hebben aan de raadkamer een aantal elementen voorgelegd die zijn onschuld zelfs aantonen."





De moordverdachte beweert over een alibi te beschikken. "De speurders zijn bij mijn cliënt terecht gekomen op basis van verklaringen. Ze hebben die voor waar aangenomen, terwijl uit het dossier blijkt dat dit niet kan kloppen. Er zijn elementen die aantonen dat hij niet in de woning kan zijn geweest. Hij was die dag niet in Grobbendonk, hij heeft een alibi."





Toch verzocht de raadsman van Hesdie M. vrijdag niet om zijn vrijlating bij de raadkamer. "We hebben een aanhouding onder elektronisch toezicht voorgesteld. Op die manier moet mijn cliënt niet langer onschuldig in de gevangenis zitten, maar geven we de speurders wel de nodige tijd om het alibi te checken."





De raadkamer ging niet in op het voorstel en besliste om Hesdie M. toch in de cel te houden. (JVN)