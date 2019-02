Omstreden wegversmalling blijkt niet effectief te zijn: “Chauffeurs ontwijken ze via aanpalende weide” Kristof Baelus

21 februari 2019

16u11 0 Grobbendonk De wegversmallingen die geplaatst werden in de Klein Gentstraat blijken niet effectief te zijn. De naastgelegen weide wordt gebruikt om de wegversmalling te omzeilen. De gemeenten Grobbendonk, Herentals en Herenthout waren het nooit volledig eens over de plaats van de wegversmalling.

Het lokaal bestuur Grobbendonk heeft in samenspraak met Herentals en Herenthout besloten om de wegversmallingen in de Capuynestraat en de Klein Gentstraat weg te halen op 25 februari. De gemeenten willen samen een constructieve en duurzame oplossing uitwerken, zodat vrachtwagens geweerd worden uit de woonwijken.

De Klein Gentstraat komt uit op het industrieterrein aan de grens met Herentals, Herenthout en Grobbendonk. De versmalling is er gekomen omdat de kleine wegen veel zwaar vrachtverkeer slikten, hoewel ze daar niet voor bedoeld zijn.

“Gezien de chauffeurs de wegversmalling ontwijken zullen we deze verwijderen”, zegt Marianne Verhaert (GIB). “We bekijken nu of we een camera kunnen plaatsen om het zwaar vrachtverkeer te weren.”

In samenspraak zal de politie op geregelde tijdstippen controles uitvoeren op zwaar vervoer in de wijk Langenheuvel. landbouwvoertuigen mogen wel nog gebruik maken van deze kleine wegen.