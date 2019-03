Nog 5 jaar wachten op geluidsschermen langsheen de E313 in Grobbendonk. Jurgen Geyselings

07 maart 2019

Uit geluidsmetingen in juni 2018 was gebleken dat de geluidsnorm van 71 decibel werd overschreden langsheen de E313 te Grobbendonk. Na het overleg hierover tussen het lokale bestuur van de gemeente Grobbendonk en het Agentschap van Wegen en Verkeer zijn beide partijen overeengekomen dat het plaatsen van geluidschermen langsheen de drukke autosnelweg een must is voor de rust van de buurtbewoners.

Het Agentschap van Wegen en Verkeer maakte wel duidelijk dat dit nog niet voorzien is in hun huidige investeringsprogramma met het gevolg dat de plaatsing van de schermen ten vroegste in 2024 kan bekostigd worden door het Agenschap. Omdat het gemeentebestuur alle belang hecht aan het welzijn van zijn inwoners gaan ze alles in het werk stellen om deze investering toch eerder op het programma te krijgen bij het Agentschap van Wegen en Verkeer.

Een buurtbewoner vertelt: “Soms is het echt niet te doen, zeker wanneer de wind de verkeerde kant uitwaait” Een andere buurtbewoner komt met de opmerking: “De laatste 5 jaar is de geluidsoverlast echt wel opmerkelijk toegenomen.”