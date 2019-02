Nieuwe eigenaar containerterminal in Grobbendonk stelt buurt gerust: “Pas heropstart als we kunnen voldoen aan geluidsnormen” Kristof Baelus

20 februari 2019

13u49 0 Grobbendonk De buurtbewoners van containerterminal Antwerp East in Grobbendonk kijken hoopvol uit naar een tweede gesprek met de nieuwe eigenaar Van Moer Logistics. In een eerste gesprek kon de firma het vertrouwen van de buurtbewoners winnen.

De buurtbewoners van de containerterminal Antwerp East nv liggen al jaren in conflict met de vroegere eigenaar DP World. Ondanks de aanmaningen en processen-verbaal bleef de firma voortwerken.

Begin februari nam Van Moer Logistics de aandelen van DP World en het Havenbedrijf Antwerpen over en werd de enige aandeelhouder van Antwerp East nv. Het bedrijf is zich bewust van de klachten van de buurtbewoners maar beloofde het meteen aan te pakken.

Het bedrijf belegde vrij snel een vergadering met de misnoegde buurtbewoners en legde hen hun intenties voor. “Het bedrijf legde de belofte af om geen schepen te laden of lossen zolang ze de wettelijke geluidsnormen niet halen. Momenteel is er effectief nog geen schip geladen of gelost”, zeggen de buurtbewoners opgelucht.

“Vroeger werden de vergaderingen gevoerd in het bijzijn van de advocaten van DP World, nu hebben we een goed en open gesprek gehad met de mensen van Van Moer Logistics. We zijn alvast voorzichtig optimistisch.”

Van Moer Logistics investeert in aanpassingen voor de containerterminal, zodat de geluidsnormen wel gerespecteerd kunnen worden.

“Een lawaaierige kraan zullen we elektrisch maken. We bouwen ook een geluidsmuur aan de waterkant en zorgen voor stillere en vernieuwde reachtrucks”, zegt Johan Gemels, general manager van Van Moer. “We zullen de terminal niet terug opstarten voordat we weer met de buurtbewoners spreken en kunnen voldoen aan de opgestelde normen. De heropstart zal ten vroegste eind april gebeuren.”