MS-patiënt Paul (62) vindt verzorgster via Facebook: “Dankzij Laura kwam ik voor het eerst in 2 jaar weer buiten” Kristof Baelus

15 februari 2019

22u00 0 Grobbendonk Paul Tersago (62) is verlamd tot aan zijn nek door multiple sclerose (MS). Toch blijft hij niet bij de pakken neerzitten. Hij zocht en vond een verpleegster via Facebook. Samen vragen ze dat de gemeente een rolstoelfiets van zo’n 6.000 euro koopt, zodat Paul weer buiten kan.

Toen Paul 20 jaar geleden opstond met een tinteling aan zijn lip, had hij nooit gedacht dat hij zo snel zou aftakelen. “De diagnose MS kwam al snel. Mijn zenuwstelsel raakte stilaan aangetast”, zegt Paul. “De laatste jaren gaat het spijtig genoeg snel bergafwaarts. Sinds september zit ik in een rolstoel. Ondertussen ben ik verlamd tot aan mijn nek.”

Omdat Paul nog steeds alleen woont, heeft hij veel hulp nodig. Zijn broer Francis was de enige op wie hij al die jaren kon rekenen. Hij ging zelfs met vervroegd pensioen om voor zijn broer te zorgen.

Facebook

“Ik vond dat er te veel druk op Francis’ schouders terecht kwam. Daarom plaatste ik eind 2018 een advertentie op de Facebookpagina ‘Ge zijt van Grobbendonk als’”, zegt Paul. “Ik zocht iemand die als vrijwilliger de zorgen voor een stukje wilde overnemen. Nog geen 20 minuten nadat ik het bericht plaatste reageerde Laura.”

Laura is een sportieve vrouw van 39. In 2004 liep ze een breuk op in haar rug. Ze werd invalide en mag niet meer werken. Ze is veldrijdster bij de elite zonder contract. Zolang de wedstrijden korter dan 1,5 uur duren, lukt het haar wel.

Boom op huis

“In mei vorig jaar sloeg het noodlot nogmaals toe”, vertelt Laura. “Tijdens een storm kwam een gigantische boom op mijn woning terecht. Even kon ik terecht in een noodwoning, nadien verhuisde ik naar Grobbendonk. Omdat ik niet kan werken, heb ik me voorgenomen mensen in Grobbendonk te helpen. Daarom reageerde ik zo snel op het berichtje van Paul. Ik voelde dat het iets voor mij was.”

Op woensdag en vrijdag neemt Laura de zorg voor haar rekening. Dan kookt ze bij hem thuis. Laura wil dat Paul weer kan genieten. Ze nam hem voor het eerst in twee jaar weer mee naar buiten.

“Daar ben ik haar enorm dankbaar voor”, zegt Paul. Om langere afstanden te kunnen afleggen, zouden ze beiden graag gebruik willen maken van een rolstoelfiets. Zo kan het duo een fietstochtje langs het Albertkanaal maken of naar de wekelijkse markt fietsen. De elektrisch aangedreven fiets heeft vooraan een platform waarop een rolstoel kan staan.

Andere MS-patiënten

“Paul zou het geweldig vinden om fietstochtjes te kunnen maken, maar zo’n fiets kost ongeveer 6.000 euro”, zegt Laura. “Wij ijveren ervoor dat de gemeente zo’n fiets koopt. Zij kunnen die dan tegen een kleine prijs verhuren aan personen die er nood aan hebben. In Grobbendonk wonen meerdere mensen met MS. Ook patiënten met een andere beperking zouden er gebruik van kunnen maken.”

Burgemeester Marianne Verhaert (GIB) wil de aankoop zeker overwegen. “We hebben het deze week al eens bekeken”, zegt Verhaert. “Ik zal zeker eens overleggen met gemeenten waar dit soort initiatieven al wel bestaan.”