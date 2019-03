Mieke Van den Brande herverkozen als voorzitter van de raad van bestuur van Pidpa Jurgen Geyselings

25 maart 2019

19u07 0

Naar aanleiding van de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd de raad van bestuur van Pidpa opnieuw samengesteld. De buitengewone algemene vergadering van Pidpa, die plaatsvond op maandag 25 maart 2019, keurde de vijftien voorgedragen leden van de raad van bestuur goed. Uit deze vijftien leden werd uiteindelijk Mieke Van den Brande, woonachtig in Bonheiden, aangeduid als voorzitter voor de komende zes jaar. Ze volgt hierin zichzelf op, Mieke was reeds voorzitter bij de raad van bestuur van Pidpa sinds december 2017. “Pidpa staat voor grote uitdagingen, maar we zijn er klaar voor”, vertelt ze veelbelovend.

Mieke Van den Brande is 46 jaar, gehuwd en moeder van twee kinderen. Ze is juriste en eerste schepen in Bonheiden, met de specifieke bevoegdheden: ruimtelijke ordening, milieu en klimaat, openbaar groen, duurzame ontwikkeling, cultuur, bibliotheek, toerisme en participatie.

In oktober van dit jaar zullen vele steden en gemeenten moeten beslissen of ze hun contracten met Pidpa verlengen. Dit op een posititeve manier afronden is voor de herverkozen voorzitter de eerste belangrijke stap de komende maanden. “Wij kijken deze beslissing met veel vertrouwen tegemoet”, aldus Mieke Van den Brande. “Wij weten dat onze klanten en vennoten bijzonder tevreden zijn met onze manier van werken. Een mooi aanbod van kwalitatief hoogstaande producten en diensten op het vlak van drink-, regen- en afvalwater, een full continu dienstverlening en natuurlijk de laagste prijs in Vlaanderen: wie doet beter!”

En daar stopt het Pidpa-verhaal niet: integendeel! Mieke Van den Brande licht toe: “ Pidpa wil zich verder blijven ontwikkelen als een integraal waterbedrijf, klaar voor alle markten. Door het aangaan van partnerships willen wij onze spanwijdte blijven vergroten en zo kort inspelen op de noden van onze klanten, onze vennoten en natuurlijk de watermarkt in het algemeen. Trefwoorden blijven hierbij duurzaamheid en operationele excellentie.”