Mariaschool huldigt trouwe helper Rita 29 juni 2018

De Mariaschool in Grobbendonk zette poetsvrouw en 'middagmoeder' Rita Deroey in de bloemetjes. Rita gaat na 24 trouwe dienstjaren met pensioen. "Rita deed veel meer dan enkel de school proper houden en de middagbewaking in goede banen leiden", zegt schooldirecteur Tom Belmans. "Als er een helpende hand nodig was bij bijvoorbeeld het schoolfeest of een diploma-uitreiking stond Rita steeds paraat. Meestal bracht ze nog haar man Eddy en zoon Bart mee als extra helpers. Als school willen we Rita uitdrukkelijk bedanken voor haar jarenlange inzet."





Op de foto ziet u hoe Rita 'high fives' uitdeelt aan de schoolkinderen.





(KDC)