Man van 79 overvallen op Astridplein 01 juni 2018

02u52 0 Grobbendonk Een 79-jarige man uit Zandhoven is gisterenochtend om 10 uur overvallen op het Astridplein in Grobbendonk. De zeventiger wandelde naar zijn auto, ter hoogte van een bankfiliaal, en werd langs achteren vastgenomen.

De daders namen zijn heuptasje, met onder meer een portefeuille en identiteitskaart erin, af. Het slachtoffer raakte niet gewond en moest dus ook niet naar het ziekenhuis.





De overvallers zetten het daarna op een lopen, de politie startte meteen een zoekactie op. Volgens getuigen ging het om twee daders, een andere anonieme getuige vertelt dat er drie personen opgepakt werden.





Met dank aan BIN

"Het gebeurde vlak voor mijn huis aan de Leopoldstraat. Rond 10.30 uur stonden daar zo'n 10 politieagenten met drie jonge mannen. Alles verliep rustig, ze waren gewoon aan het praten. Dat heeft bijna een uur geduurd. Pas daarna zijn ze in de boeien geslagen en werden ze weggevoerd. Dat de politie zo snel kon optreden, is vooral te danken aan de BIN-werking in Grobbendonk. Er werd een bericht rondgestuurd met daarin een beschrijving van de daders. Ik vermoed dat de mannen aan die beschrijving voldeden."





De lokale politie en het parket wilden niets kwijt over eventuele arrestaties. Het is dus nog onduidelijk of de mannen betrokken waren bij de overval en of ze verder aangehouden blijven. (WDH)