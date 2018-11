Louis (10) bakt pannenkoeken voor het goede doel Kristof Baelus

18u23 0 Grobbendonk Louis Krekels uit Grobbendonk schenkt 100 euro aan Rode Neuzen Dag. Hij haalde dit geld op met het bakken van pannenkoeken die hij daarna op straat verkocht met zijn eigen gepimpte bolderkar.

“Ik hoorde van de actie voor Rode Neuzen Dag en zag op reclame filmpjes dat je zelf iets kon organiseren. Ik dacht toen, dan ga ik pannenkoeken bakken en verkopen tijdens de pedagogische studiedag” zegt Louis.

Louis zijn opa deed hem voor hoe je een perfecte pannenkoek moet bakken, daarna was Louis aan de beurt. Hij bakte een hele stapel waarmee hij de straat de straat op ging. Dit deed hij met zijn eigen gepimpte Rode Neuzen bolderkar voorzien van bordjes en een spatel om de pannenkoeken mee te scheppen. “Na één straat waren ze al allemaal op, ik ben dan terug naar huis gegaan om nog meer pannenkoeken te bakken.” zegt Louis. Op het einde van de dag had hij er nog twee over die hij niet verkocht kreeg, deze heeft hij gratis aan voorbijgangers geschonken. Louis had geen vaste prijs maar iedereen mocht een vrije gift doen, zo haalde hij maar liefst 100 euro op voor Rode Neuzen Dag.