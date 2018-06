Koppel opgepakt voor woninginbraak 14 juni 2018

Een 30-jarige man uit Grobbendonk is in de gevangenis beland nadat hij vorige week een woninginbraak pleegde in zijn eigen gemeente. Ook zijn 38-jarige vriendin werd voor diezelfde inbraak opgepakt, maar zij is door de raadkamer in Turnhout vrij gelaten onder voorwaarden. Ze mag 's nachts niet buiten komen en moet zich laten begeleiden voor haar drugsprobleem. De man blijft in de cel tot aan zijn proces dat snel zal volgen. (JVN)