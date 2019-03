Kinderen leren kneepjes van het 3D printen in de plaatselijke Bibliotheek Jurgen Geyselings

In de Bibliotheken van Grobbendonk en Vorselaar kunnen kinderen tussen 10 en 14 jaar op zaterdag 23 maart de wereld van het 3D-printen ontdekken. Beide activiteiten worden georganiseerd door Bibliotheken Neteland met steun van de Vlaamse Overheid. Kinderen die deelnemen aan de activiteit hoeven geen voorkennis te hebben aangaande het 3D-printen, ze kunnen volop met hun eigen creativiteit aan de slag tijdens deze workshops. De begeleiders van FabLaB Factory leren de deelnemers de knepen van het vak over de meest moderne digitale apparatuur.

Beide workshops zijn volledig gratis. In Vorselaar zal de cursus plaatsvinden in de voormiddag, van 9.30 uur tot 12 uur. De workshop in Grobbendonk vindt plaats van 13.30 uur tot 16 uur. Inschrijvingen gebeuren aan de balie van de desbetreffende bibliotheken of via bibliotheek@vorselaar.be en bibliotheek@grobbendonk.be. De plaatsen voor deze workshops zijn beperkt.