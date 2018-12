Kerstkoekjes op markt tegen ALS Kristof Baelus

13 december 2018

16u26 0 Grobbendonk Het Grobbendonks Music for Life-team verkoop op de wekelijkse markt snoepjes, soep en kerstkoekjes tegen ALS. Ook de gemeente doet haar duit in het zakje.

Het Music for Life-team trotseerde donderdag voor het eerst de koude op de wekelijkse markt voor de verkoop van tal van lekkers.

Dit jaar kreeg Astrid, een collega van het gemeente- en OCMW personeel de diagnose ALS. Ze werkt al 30 jaar zeer toegewijd als verpleegkundige in het woonzorgcentrum in Grobbendonk. Vanuit de dienst zorg kwam het idee om enkele acties op poten te zetten tijdens De Warmste Week.

Op 18 december zal de actie in Grobbendonk afgesloten worden met een Winterbar aan de ingang van woonzorgcentrum de Wijngaard. Iedereen is welkom tussen 14 uur en 18 uur voor een hapje en een drankje.