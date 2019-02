Kerkstoel zoekt werknemers voor nieuwe vestiging op café Kristof Baelus

21 februari 2019

18u52 0 Grobbendonk De Herentalse KMO Kerkstoel zoekt zijn nieuwe werknemers op een unieke manier. In hun nieuwe vestiging in Grobbendonk bouwden ze voor de gelegenheid een bruine kroeg waar toekomstige werknemers terecht konden voor een frisse pint en een nieuwe job.

Het bedrijf is momenteel op zoek naar twee ploegen voor hun nieuwe vestiging in Grobbendonk. Hiervoor zoekt het bedrijf 35 nieuwe werknemers met talent dat matcht met de bedrijfscultuur. Met dit nieuw pand bezit het bedrijf twee vestigingen in Grobbendonk. De nieuwe vestiging zou eind april operationeel moeten zijn.

“We willen niet alleen de vaardigheden van de personen die solliciteren kennen”, zegt zaakvoerder Vincent Kerkstoel. “We zijn zeer blij met de opkomst en hopen onze twee extra ploegen te vinden tijdens ons kerkstoel Jobcafé.”

De sollicitanten kunnen ook een praatje maken met de werknemers die zich af en toe het jobcafé begeven voor een drankje.

“Het is een leuke manier van solliciteren, het gaat er een pak rustiger en gemoedelijker aan toe”, zegt Glenn Van Oudendijck. “Het is zeker een interessant concept om met minder stress te kunnen solliciteren.”